Анкара рассчитывает на то, что администрация претендента на президентское кресло в США Джо Байдена будет готова решать проблему приобретения Турцией зенитных ракетных систем С-400 без применения санкций.

Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Все, что нам нужно от новой администрации — решение вопроса путем диалога, а не путем угроз и санкций», — сказал Чавушоглу, выступая на конференции Mediterranean Dialogues.

Чавушоглу напомнил, что Анкаре пришлось закупить оружие у России, так как возможности закупить его у партеров по НАТО у Турции не было.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

В результате Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Minval.az