Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

«Мы поддерживаем все попытки закончить конфликт в Карабахе на основе международных принципов, с учетом сохранения территориальной целостности Азербайджана. Соглашение о перемирии в Карабахе может позитивно отразиться на отношениях Турции и Армении», — сказал Чавушоглу на совете глав МИД ОБСЕ, который проходит в режиме видеоконференции.

Minval.az