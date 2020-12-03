В ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны, 27 сентября 2020 года, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начали Отечественную войну для освобождения наших земель от оккупации.

Личный состав Вооруженных Сил Азербайджана героически и доблестно сражался в Отечественной войне нанося сокрушительные удары по вооруженным силам Армении. Были уничтожены сложные инженерные укрепления и бункерные системы, построенные Арменией за долгие годы на оккупированных наших землях.

Личный состав Вооруженных Сил Азербайджана героически и доблестно сражался в Отечественной войне, нанося сокрушительные удары по вооруженным силам Армении. Были уничтожены сложные инженерные укрепления и бункерные системы, построенные Арменией на оккупированных землях. Прорвав несколько эшелонов и плотно заминированных оборонительных рубежей мы освободили свои земли от оккупации.

Наши храбрые и героические солдаты и офицеры нанося многочисленные удары с артиллерийских, реактивных гранатометов и минометов в сложных географических и климатических условиях мы преодолели большую часть стратегических высот и отвоевали выгодные боевые позиции у армянских вооруженных сил и сумели победить Армению.

Освобождение города Шуша, короны Карабаха является одной из уникальных военных операций в истории мировой войны.

Наши земли после почти 30-летней оккупации были освобождены ценой жизни наших шехидов. Высокопрофессиональная подготовка планов боевых действий, применение высоких технологий, эффективная координация действий различных видов войск, достижение абсолютного превосходства в воздухе, маневренность и другие тактические и стратегические преимущества нашей армии существенно снизили потери в рядах личного состава. Но война не обходится без потерь.

В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 погибших военнослужащих методом анализа ДНК. Более ста азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях находятся на лечении 1245 раненых военнослужащих.

Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении.

Minval.az