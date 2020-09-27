ВС Азербайджана в результате широкомасштабного контрнаступления освободили 7 сел от армянской оккупации, заявил министр обороны Закир Гасанов на заседании Совбеза.

Гасанов добавил, что в ходе контрнаступления ВС Азербайджана прорвали линию обороны ВС Армении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об освобождении от армянской оккупации 6 сел в Физули-Джабраильском направлении фронта. В частности, села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр.

27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон

Minval.az