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Под Харьковом рухнул военный Ан-26, десятки погибших (обновлено)

В самолете, разбившемся под Чугуевом в Харьковской области, было 28 человек. Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 25 сентября.

«По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются», — сказано в сообщении.

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В результате крушения военного самолета в Харьковской области количество погибших выросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор области Алексей Кучер.

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Очевидцы крушения военного самолёта Ан-26 сообщили, что лайнер рухнул после того, как не смог зайти на посадку.

— Причина падения — не смог зайти на посадку, делал разворот и упал. По предварительным данным, порядка 30 курсантов были на борту. Многие повыпадали в поле, одного тушил лично,— приводит «Лайф» слова свидетеля ЧП.

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МВД Украины сообщает, что количество погибших при крушении военного самолета Ан-26 составило 20 человек.

Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

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На борту потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26 находились 23 человека, 18 из них погибли, двое тяжело ранены, судьба троих неизвестна. Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

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На борту военного самолета Ан-26, разбившегося под Чугуевом в Харьковской области, выжила часть людей. Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер сообщил в своем Facebook.

«Есть те, кто выжил», — написал Кучер.

При этом он не указал, сколько именно человек осталось в живых.

По информации украинских СМИ, после крушения Ан-26 под Харьковом уже спасены 4 человека.

Ан-26 вмещает до 38 человек личного состава и 6 членов экипажа.

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Военный Ан-26 разбился под Харьковом. Об этом сообщает интернет-портал 057.ua.

Самолет разбился под Чугуевом в Харьковской области, когда заходил на посадку, уточняется в сообщении Гражданского воздушного патруля области.

«Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто «вошел» в землю. Никто из него не катапультировался», — цитирует портал заявление санавиации.

По предварительной информации на борту были курсанты, проводившие учебный полет. Продолжается тушение самолета.

Minval.az

Дата: 2020/09/25 23:05

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Раздел: Бывший СССР

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