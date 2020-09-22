Десять депутатов Госдумы находится в больницах с коронавирусом. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Также, по его словам, более полусотни парламентариев уже переболели СOVID-19.

«Не называю фамилии, потому что это будет неправильно. На сегодняшний день у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела перевалило за 50 человек», – цитирует Володина РИА Новости.

По словам спикера ГД, 22 сентября на пленарное заседание не явились несколько депутатов.

«Почему? Потому что пришел человек, который был носителем вируса, а мы вынуждены были принять решение о самоизоляции, карантинных мероприятиях в отношении тех, кто с ним в одном ряду находился», – пояснил Володин.

Он добавил, что главное сейчас – чтобы парламент оставался работоспособным.

Ранее председатель Госдумы заявил, что в будущем сделает себе прививку против коронавируса. Он также рассказал, что некоторые депутаты ГД стали добровольцами в исследовании вакцины.

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