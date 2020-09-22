Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская в Брюсселе договорилась о пакете помощи со стороны Евросоюза «после демократических перемен» в республике, сообщила во вторник ее пресс-служба.

В понедельник Тихановская находилась в Брюсселе, где в том числе встретилась с министрами иностранных дел стран ЕС и членами Европарламента.

«Светлана Тихановская завершила визит в Брюссель, где выступила перед главами МИД Евросоюза, встретилась с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Европарламента Давидом Сассоли и выступила перед евродепутатами.

Также Светлана Тихановская договорилась о том, что Беларуси будет предоставлен пакет помощи после демократических перемен», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

На прошлой неделе член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.

Minval.az