По информации «Фонтанки», на обыске в апарт-отеле «Кристалл» в Репино, куда утром 22 сентября пришли оперативники ФСБ, фактически задержан гражданин Азербайджана Керимов. По данным нашего издания, там он проживает со своей гражданской женой, а вот побеспокоили Керимова по уголовному делу в отношении него.

Преследование возбуждено Следственным комитетом Петербурга по статьям 30 и 159, часть 4, УК — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как уже сообщило наше издание, уголовное дело касается темы «Метростроя», да и его акционера Николая Александрова, который сейчас, как известно, находится под домашним арестом. Все же нашим журналистам стало известно, что господина Керимова подозревают в том, что он через свои связи пытался вмешаться в ход расследования уголовных дел в отношении Николая Александрова. Заметим, эти уголовные дела находятся в производстве Следственной службы УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Николая Александрова обвиняют в растрате на стройке бизнес-центра в Петроградском районе, в деле фигурирует сумма в 730 млн рублей. По такой же статье к нему появились вопросы в декабре: по версии следствия, Александров вместе с гендиректором филиала Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым заключили подложный договор о закупке щебня, речь о сумме в 178 млн. Еще один эпизод касается поставки кабельной продукции для того же радиуса. Сумма — 150 млн. В мае 2020 года Александрова перевели под домашний арест.Что касается обстановки на самом предприятии «Метрострой», то «Фонтанка» постоянно следит за ситуацией. Предпоследняя наша публикация касалась падающего столичного контракта. А накануне, 21 сентября, журналист «Фонтанки» рассказал о кредиторах «Метростроя».

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