Министерство внутренних дел Азербайджана отреагировало на заявление активистки Вафы Наги.

«Пользователь под именем Вафа Наги поделилась на своей странице в соцсети Facebook статусом, что в Нефтчалинском районе некий мужчина похитил свою односельчанку, раздел, сфотографировал и распространил ее фотографии в селе. Полиция же не предпринимает никаких мер».

Сотрудник пресс-службы министерства, майор полиции Натик Джавадов сообщил, что Вафа Наги и сама прекрасно знает, что ее утверждения о бездействии полиции ложны и необъективны.

«Что касается факта, да, такой факт зафиксирован. Районная прокуратура незамедлительно возбудила уголовное дело по статьям 151 и 156.1 УК АР. Подозреваемый в совершении преступления житель села Мюрсагулу 30-летний Айяр Азизов был задержан и привлечен к следствию», — приводит его слова Репорт.

Minval.az