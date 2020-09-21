Польша, Литва и Румыния предложили Евросозу дать Беларуси безвизовый режим. Кроме того, предлагается предоставить жителям страны доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО.

Власти европейских государств призывают ЕС поддержать белорусский народ на пути реформирования своей страны. Напомним, с 9 августа в Беларуси идут массовые акции протеста против шестого переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны. Каждые выходные президент прячется во дворце независимости, а сотни тысяч белорусов выходят на главные улицы Минска, чтобы продемонстрировать свое несогласие с итогами выборов.

Minval.az