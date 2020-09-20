Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не позиционирует себя как будущего президента Беларуси.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — сказала Тихановская в интервью РБК.

«Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых — повторные выборы, честные и прозрачные и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Владимир Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», — отметила она, отвечая на вопрос, почему Москва не видит в ней политика, на которого можно опереться.

Minval.az