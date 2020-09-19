Проведение очередного раунда переговоров с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге перенесено с сентября на октябрь. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.

«В первую очередь я должен отметить, что мы наблюдаем за эпидемической ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса в мире. Вам известно, что в ряде стран, в том числе и Европе, начинается так называемая вторая волна вируса. Мы с Карасиным пытаемся найти подходящее время, какое-то окно, чтобы встретиться уже в октябре. В сентябре наши переговоры не состоятся», — сказал он.

Грузинский дипломат также прокомментировал тему возможного восстановления прямого авиасообщения с РФ, прерванного в июле 2019 года, отметив, что со стороны Москвы не раз делались заявления о возобновлении полетов, однако конкретики пока нет.

«Если со стороны российского руководства будет политическая воля, то мы готовы внести этот вопрос о возобновлении авиасообщения в повестку дня», — заключил он.

Последний раз Абашидзе и Карасин встречались в Праге в ноябре 2019 года. Очередные консультации планировалось провести в марте, однако из-за начавшейся пандемии они были перенесены на апрель, а потом — на сентябрь. Пражский формат переговоров с участием Карасина и Абашидзе существует с 2012 года. Долгое время он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

Minval.az