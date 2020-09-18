В Кремле не знают, откуда на бутылке, из которой пил Алексей Навальный, могли взяться следы яда из группы «Новичок», так как российские специалисты не исследовали ее, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы не можем этого [обнаружения на бутылке следов яда] объяснить, потому что вы знаете, что такая бутылка — если она была — была куда-то вывезена, в Германию или еще куда-то. То есть то, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос, почему и так далее. Опять же не имея возможности каким-то образом ее проанализировать, эту бутылку, конечно же, наши специалисты ничего не могут сказать. Во всей этой истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово.

Песков также выразил сомнения в том, что зараженную бутылку получилось бы без ущерба для окружающих вывезти в Германию.

Еще специалисты-токсикологи говорят, конечно, что если была бутылка со следами боевого отравляющего нервно-паралитического вещества, то, конечно, вряд ли ее мог кто-то куда-то увезти. Не успел бы. Понимаете, здесь количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем. Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее, — это обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа, при необходимости, врачей и так далее по анализированию ситуации.

Песков также отметил, что Владимиру Путину не докладывают о ситуации с Навальным — но это было бы сделано незамедлительно, «если бы были какие-то следы химического оружия на территории РФ».

Minval.az