Впервые в Азербайджане в Агентстве по инновациям открылось представительство Международного венчурного фонда, финансирующего стартапы и инновационные проекты. В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал, Член Правления «Boğaziçi Ventures» и глава представительства в Азербайджане Туран Алмамедов.

На мероприятии Председатель Правления Агентства по инновациям Турал Керимли проинформировал о предстоящей работе и планах по развитию инноваций и высоких технологий в Азербайджане. Было отмечено, что в ближайшем будущем в Азербайджане планируется открытие нескольких международных венчурных фондов. Обсуждались перспективы широкого сотрудничества локальных стартапов с венчурным фондом “Boğaziçi Ventures”.

Пройдя категоризацию стартапов “ABCDE”, составленную Агентством по инновациям, все стартапы, определенные в категории “A” и “B” могут подать заявку в венчурный фонд и претендовать на инвестиции из фонда в размере 5 миллионов долларов, выделенных “Boğaziçi Ventures” для развития стартапов в Азербайджане. Инвестиционное решения для стартапов будут приниматься в соответствии с внутренней политикой оценки “Boğaziçi Ventures” в рамках международных стандартов.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Азербайджанской Республике Эркан Озорал отметил, что в соответствии с политикой, установленной Президентом, ненефтяной сектор, включая информационно-коммуникационные технологии и высокие технологии, стремительно развивается для обеспечения устойчивого развития страны. По этой причине Турция как государство всегда готова поддержать развитие инноваций.

Член Правления «Boğaziçi Ventures» и глава представительства в Азербайджане Туран Алмамедов основываясь на оценке «Boğaziçi Ventures», крупнейшего технологического венчурного фонда Турции, дал подробную информацию о темпах развития информационных технологий в Азербайджане, создающих благоприятные условия для венчурного фонда в регионе.

Основная цель “Boğaziçi Ventures” — обеспечить быстрое развитие азербайджанских стартап-проектов и их выход на зарубежные рынки путем оказания финансовой поддержки. За последние годы наряду с активным ростом локальных стартапов, укреплением экономики в целом и повышенным внимание к региону, ожидается, что запуск первого венчурного фонда в Азербайджане сыграет важную роль в превращении Азербайджана в в технологический центр региона.

На пресс-конференции также были даны ответы на вопросы журналистов об ожидаемой деятельности миссии и будущем стартап-экосистемы в Азербайджане.

На церемонии открытия в уголке “Спонсоры и партнеры” Агентства по инновациям были размещены дощечки Посольство Турции в Азербайджане и венчурного фонда “Boğaziçi Ventures”.

О фонде “Boğaziçi Ventures”:

“Boğaziçi Ventures” был основан в 2013 году для поддержки стартапов с талантливыми командами в области технологий и вывода их успеха на глобальный уровень. Цель состоит в том, чтобы поддерживать стартапы, использующие передовые, уникальные технологии, путем объединения мощи и опыта традиционных инвестиций с инновационными и талантливыми предпринимателями. Инвесторы могут навести мосты с технологическими компаниями через “Boğaziçi Ventures”, у которой есть инвестиционная стратегия и специальная доска, подходящая для различных типов технологических секторов (блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект, финтек, биотехнологии и т. д.).

О Агентстве по инновациям:

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 325 от 6 ноября 2018 года, на базе Государственного фонда развития информационных технологий и Общества с ограниченной ответственностью “Парк высоких технологий”, находящихся в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, в подчинении министерства создано Агентство по инновациям. Агентство по инновациям оказывает содействие местным предпринимателям в приобретении современных технологий и технологических решений и организует их трансфер, поддерживает научные исследования инновационной направленности, поощряет инновативные проекты, в том числе стартапы, финансирует их посредством грантов, льготных кредитов, а также венчурного финансирования.

Minval.az