Около 250 человек задержаны в воскресенье в Минске на несанкционированной акции протеста, обстановка контролируется правоохранителями. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — сообщила пресс-секретарь.

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Около сотни тысяч человек следуют в колонне оппозиции по проспекту Независимости к центру Минска, сообщает «Интерфакс».

Как пишет агенство, люди заняли все тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Отмечается, что колонна следует к резиденции президента Александра Лукашенко. Силовики не препятствуют движению, несмотря на задержания до начала акции.

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Сотрудники силовых структур начали разгонять людей, которые идут на акцию протеста из разных районов Минска. Об этом сообщает Tut.by.

Силовики пытались разогнать колонну из нескольких сотен человек на проспекте Дзержинского. Были задержаны более 20 человек — как мужчины, так и женщины.

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В Минске сотрудники силовых структур начали задерживать людей перед очередной воскресной акцией протеста, сообщает Onliner.

Задержаны по меньшей мере трое мужчин. Судя по видео, которое опубликовал Onliner, как минимум у двоих из них были бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в Беларуси.



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