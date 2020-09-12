Фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао получил «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля, проводившегося в 77-й раз.
Награду «Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил Киеси Куросава («Жена шпиона»). «Серебряный лев» — Премия большого жюри — достался Мишелю Франко («Новый порядок»). Специальный приз жюри вручили Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи!».
Лучшим актером назван Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), а лучшей актрисой — Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).
Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм «Ученик».
Фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова Səpələnmiş ölümlər arasında («Среди рассыпанных смертей»/In Between Dying) не получил наград.