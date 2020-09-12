Член партии «Мусават» Тофиг Ягублу вечером в субботу был переведен из СИЗО-3 Пенитенциарной службы в частную гражданскую клинику City Hospital.

С обращением к руководству Пенитенциарной службы о переводе Ягублу в гражданскую клинику выступил профессор Адиль Гейбулла во время медосмотра политика в СИЗО.

Сегодня вопрос был положительно решен. У Гейбуллы спросили из Пенитенциарной службы в какую клинику можно перевести Ягублу на что доктор предложил в City Hospital, где он сам работает, пишет «Турин».

В свою очередь, дочь политика Нигяр Хази сообщила, что перевод Ягублу в гражданскую клинику осуществлен на основе обращения адвоката Агыля Лаиджа в Европейский суд на основе Правила 39 Регламента ЕСПЧ. Оно применяется обычно в случаях когда возникают необратимые угрозы для жизни человека.

Minval.az