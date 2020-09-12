В Минске начали жестоко задерживать женщин, вышедших на традиционные субботние акции против насилия. Сразу три силовика скрутили одну из участниц митинга на площади Свободы, но ее удалось отбить, видеозапись опубликована в Telegram-канале TUT.by.

На кадрах запечатлена большая группа протестующих женщин, которых силовики в зеленой форме без опознавательных знаков попытались окружить. Белоруски встали в плотный строй, сцепив руки, однако мужчины в балаклавах попытались выдернуть некоторых участниц из толпы. Другая группа женщин бросилась на помощь протестующим, они подбегали к силовикам сзади, пытаясь сдернуть с них балаклавы и таким образом отпугнуть.

Для одной из протестующих в белом платье такая попытка закончилась неудачно: трое мужчин скрутили ее и повели с площади. Тогда участницы акции закричали, обступили силовиков и смогли отбить задержанную. На кадрах видно, что ее тащили за волосы.

Minval.az