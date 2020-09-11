Россия пригласила для участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» военнослужащих из Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы, Пакистана, Азербайджана и Ирана, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Для отработки совместных действий в составе сухопутной группировки войск на учение приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана. Для участия в розыгрышах эпизодов учения в акватории Каспийского моря приглашены Азербайджан и Иран», — сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он разъяснил, что учение пройдет в два этапа. На первом органы военного управления спланируют боевые действия в условной военно-политической обстановке. На втором этапе планируются совместные боевые действия многонациональной группировки войск.

«Предполагается проведение розыгрышей действий сухопутных группировок войск, группировок авиации и ПВО, сил Черноморского флота, Каспийской флотилии при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому противостоящего условного противника», — добавил Фомин.

Учение пройдет с 21 по 26 сентября.

Ранее Азербайджан отказался от участия представителей вооруженных сил страны в международных учениях «Кавказ-2020» в России. Как сообщила пресс-служба Минобороны, планируется направить на них только наблюдателей.

Minval.az