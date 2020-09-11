Все, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявляет публично, говорит о ее планах и мыслях, возможно, играет роль и то, что она находится в Литве, которая не скрывает своих амбиций в отношении Беларуси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Она, по-моему, все о себе говорит открыто. Она призывает к сопротивлению, призывает международные организации вводить санкции против собственной страны. В общем, все, что она заявляет публично, говорит о ней, о ее планах, о ее мыслях», — заявил министр в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Лавров отметил, что учитывая «достаточно видимые, зримые метаморфозы, которые с ней происходят, наверное, сказывается и то, что она находится в Вильнюсе, в столице Литвы, которая не скрывает также своих амбиций в отношении Беларуси и ее будущего».

Minval.az