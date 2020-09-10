Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова подала в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела, в котором рассказала об угрозах силовиков вывезти ее из страны по частям. Об этом сообщается на сайте штаба бывшего участника президентской гонки, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

В заявлении на имя председателя СК Ивана Носкевича Колесникова сообщила, что происходило с ней 7 и 8 сентября: похищение, психологическое давление, угрозы убийством, попытка силой выдворить из страны. Она требует возбудить уголовные дела против сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Колесникова утверждает, что указанные в заявлении лица угрожали лишить ее жизни. «Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям», — пишет она.

Ей угрожали лишением свободы до 25 лет. Осознав, что Колесникова добровольно не уедет из страны, сотрудники КГБ надели ей на голову мешок и вывезли на границу с Украиной, утверждает она. Оппозиционерка подтвердила, что порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

Minval.az