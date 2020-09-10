Появление Михаила Саакашвили на политической арене в Грузии, как и в какой-то другой стране, может иметь, скорее, только отрицательные последствия, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Он признался, что во время его президентства было допущено немало ошибок, однако теперь он набрался достаточно опыта, чтобы достойно «служить своей стране». Ряд представителей властей Грузии посчитали заявление Саакашвили очередной ложью, министр юстиции страны Тея Цулукиани пообещала, что он будет задержан сразу при пересечении границы.

«Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране – Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком… на Украине, где он был трудоустроен. Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее, только отрицательные», — сказал Песков в общении с региональными журналистами.

Minval.az