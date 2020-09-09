Некоторым протестующим гражданам Беларуси красили попы синей краской, чтобы сымитировать синяки, нанесенные сотрудниками правоохранительных органов. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Вот когда они (протестующие. — ред.) пьяные, прокуренные ринулись на этих ребят (силовиков. — ред.), конечно, они им ответили! Естественно, кому-то перепало. Сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской… Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать! Было и это, но, как ты говоришь, и спина была вся синяя. Но знаешь, Антон, на сегодня уже синяков нет, а 39 или 40 ребят, которые переломаны, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале. Некоторые никогда уже не встанут и к жене своей не подползут… Вот в чем ситуация! И за что эти ребята пострадали?! За то, что они спасали страну и навели порядок?!» — заявил Лукашенко в ходе интервью.

Minval.az