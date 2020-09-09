Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глава Комитета госбезопасности республики лишился своего поста из-за ситуации с задержанием 33 россиян.

Об этом рассказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у Лукашенко.

Лукашенко назначил Валерия Вакульчика, который ранее возглавлял Комитет государственной безопасности, государственным секретарем Совета безопасности страны.

«Мы спросили, из-за этой всей истории (задержание 33 россиян -. ред.) лишился своего поста руководитель КГБ? Он сказал «да». Он долго говорил на эту тему. Смысл такой: ему поступила информация, что на территорию Беларуси заезжает автобус, в котором сидят 33 человека», — сказал Бабаян в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Бабаяна, Лукашенко рассказал, что ему доложили, что эти 33 человека разместились в гостинице, а потом — что они переезжают в пансионат.

«Он задает вопрос своим руководителям спецслужб: вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Руководитель КГБ сказал: мы не гарантируем, что сможем отслеживать действия этого отряда. После этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Начали выяснять, кто, зачем и почему», — приводит Бабаян слова белорусского лидера.

Minval.az