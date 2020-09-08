Российские и сербские военнослужащие 10-15 сентября прибудут в Беларусь для участия в учениях «Славянское братство — 2020». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Ежегодные совместные тактические учения вооруженных сил (ВС) России, Сербии и Беларуси «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководить ими будет командующий силами специальных операций ВС Беларуси. В ходе маневров военные отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

«Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси. Прибытие участников учений запланировано 10-15 сентября», — добавили в пресс-службе белорусского Министерства обороны.

Minval.az