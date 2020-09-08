Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что власти страны могут выделить 50 тысяч евро на лечение белорусских оппозиционеров в Латвии.

«Латвия планирует предоставить лечение белорусским активистам. Во вторник правительство может принять решение о выделении €50 тысяч, чтобы позволить приблизительно десяти людям из Беларуси получить лечение в Латвии», — написала парламентский секретарь в Twitter.

Как сообщает портал общественного латвийского радио и телевидения LSM.lv, которое взяло интервью у Занды Калниня-Лукашевицы, Латвия готова выдать визы белорусским активистам, чтобы они могли приехать в страну и попросить политического убежища.

«Мы им (активистам – ред.) окажем поддержку. Они смогут приехать сюда, не прося убежища, а просто с целью приехать на время — около месяца — для лечения и улучшения своего здоровья», — заявила Калниня-Лукашевица, отметив, что некоторые из них могут прибыть в Латвию уже в ближайшие дни и взять с собой членов семьи.

Minval.az