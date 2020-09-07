Министерство обороны Беларуси объявило в понедельник о приведении в полную боевую готовность трех военных баз и призыве резервистов для проведения учений.

«В ходе очередного этапа проверки боевой готовности вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — говорится в сообщении белорусского Минобороны, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, — отмечает ведомство. — Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения».

Министерство обороны Беларуси сообщило ранее, что ряд воинских частей Вооруженных сил страны будет приведен в высшую степень боевой готовности в ходе третьего этапа комплексной проверки армии, который начался 24 августа.

Minval.az