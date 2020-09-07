Делегация во главе с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым находится с визитом в Стамбуле.

Основная цель визита — создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществлять обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе расширить более активную популяризацию двух стран в мире посредством социальных медиа, пишет АзерТадж.

В рамках визита проходят встречи с заведующим отделом Администрации президента Турции по связям с общественностью Фахраддином Алтуном, руководящими лицами ряда государственных и медийных структур.

В состав азербайджанской делегации входят руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджана Фархад Амирбеков, председатель Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов, председатель Национального совета по телевидению и радио Исмет Саттаров, исполнительный директор Государственного фонда поддержи развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФПРСМИ) Ахмед Исмайлов, председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов, генеральный директор Общественной телерадиокомпании Балакиши Гасымов.

Делегацию сопровождают посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.

Minval.az