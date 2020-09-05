Украина приостановила официальные контакты на политическом уровне с представителями властей Беларуси из-за ситуации в этой стране. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в субботу в эфире телеканала «Прямой».

«Мы поставили на паузу контакты между официальными органами власти Украины и органами власти Беларуси . Каналом коммуникации в настоящее время остается МИД, это такой достаточно узкий канал для специфического круга вопросов, которые мы обсуждаем», — сказал он. Кулеба отметил, что торговля между двумя странами не прекращалась, однако «политические контакты» Киев пока «поставил на паузу».

Кулеба также проинформировал, что украинский посол пока остается в Украине для консультаций, не исключив при этом, что в скором времени он может вернуться в Беларусь. «Я его вызвал для консультаций для двух целей. Первая — это как жест протеста против выдачи «вагнеровцев» России, безосновательных обвинений Александра Лукашенко в адрес Украины и ряда недружественных актов», — пояснил Кулеба. Второй причиной он назвал необходимость совместной разработки перечня рекомендаций относительно дальнейшего развития отношений Киева с Минском.

«Первая задача выполнена. Письмо с рекомендациями относительно дальнейших отношений с Беларусью я сегодня подписал, поэтому я не вижу проблемы, чтобы посла вернуть, но, безусловно, это не будет означать в любом случае отказа от политики прекращения контактов», — сказал глава МИД. Кулеба также сообщил, что подготовленные рекомендации будут лишь в распоряжении президента страны Владимира Зеленского, они имеют гриф «секретно» и он не может их озвучивать.

Minval.az