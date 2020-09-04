В религиозном комплексе Имамзаде в Гяндже состоялась встреча с группой религиозных деятелей. Во встрече приняли участие помощник президента Азербайджана Анар Алекберов, религиозные деятели из отдельных регионов, имамы различных мечетей республики.

Выступая на встрече, Анар Алекберов отметил, что в годы независимости отношения между государством и религией сформировались на новой плоскости, в Азербайджане особое внимание уделяется религии на государственном уровне. По его словам, несмотря на то, что религия в нашей стране отделена от государства, государство постоянно оказывает поддержку этой сфере. Президент Ильхам Алиев, первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева с особым вниманием и чувствительностью относятся к этой сфере.

Было отмечено, что в Азербайджане государственно-религиозные связи, межрелигиозные связи построены в здоровой атмосфере. Это одно из основных приоритетных направлений государственной политики. Несмотря на то, что сегодня во многих странах мира мы являемся свидетелями насилия, конфликтов на религиозной почве, Азербайджан с этой точки зрения выделяется как образцовая страна. Было отмечено, что Азербайджан является многонациональной страной, представители всех религий, этнических групп живут как одна семья в условиях мира, дружбы, взаимопонимания.





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