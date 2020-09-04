На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Скриншоты опубликовали «Наша нива» и «Белсат».



На сайте указано, что Лукашенко и Караев обвиняются в «военных преступлениях против белорусского народа». Лукашенко также обвинили в «узурпации власти».

Очевидно, сайт МВД был взломан.

Накануне взлому подвергся сайт Управления делами президента Беларуси. На его главной странице на какое-то время появился бело-красно-белый флаг и фотографии главы ведомства Виктора Шеймана в головном уборе Верки Сердючки.

Minval.az