Народно-демократическая партия Таджикистана (НДПТ) на съезде выдвинула кандидатом на пост президента действующего главу республики Эмомали Рахмона. Об этом рассказал руководитель аппарата партии Абдурахмон Хонов, передает «Sputnik Таджикистан».

«Из 990 делегатов, проголосовавших на съезде, не было ни одного голоса «против» или «воздержался»», — заявил Хонов.

Ранее сообщалось, что верхняя и нижняя палаты парламента Таджикистана назначили дату выборов президента. Голосование состоится 11 октября. Предыдущие выборы главы государства прошли 6 ноября 2013 года.

Эмомали Рахмон занимает пост президента Таджикистана с 1994 года. Предстоящие выборы станут для него пятыми. Согласно поправкам в Конституцию от 2016 года, Рахмон может переизбираться неограниченное количество раз.

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