Если верить китайским эпидемиологам, то один инфицированный пассажир, зашедший в полностью закрытый салон автобуса и севший сзади во втором ряду, способен заразить семерых человек, сидящих в автобусе по разным местам, в том числе, «захватив» пару, которая от него будет сидеть через 6 рядов. Даже если инфицированный пассажир всю дорогу будет сидеть молча, с другими пассажирами никак не взаимодействуя.

В самом начале эпидемии ВОЗ информировала о нахождении самых опасных мест в автобусах (если в транспорте находится инфицированный человек): 2 ряда сидений сзади, спереди и по бокам от зараженного пассажира.

Кстати, версия китайских вирусологов подтвердилась: издание JAMA Internal Medicine опубликовало сообщение о том, что в Китае пассажирка автобуса, больная коронавирусом, заразила 24 человека в автобусе. И этот факт доказывает возможность передачи коронавируса не только через микрокапли, но и по воздуху.

Так что никакое дистанцирование в транспорте не снимает ответственности с пассажира, игнорирующего масочный режим.

Но едва ли это понимают пользователи бакинских автобусов, конкретно махнувшие рукой на опасность заражения. Да и водители автобусов, которым слежка за соблюдением масочного режима порядком поднадоела. Ежедневная статистика Оперштаба давно уже не достигает цифры 200 (а для 4-миллионного города это вообще не цифры), а значит, и «бояться нечего».

На самом деле, мы все очень рискуем, так как рано еще снимать руку с пульса. Даже если количество заболевших будет равняться 50-ти человекам в день, 30-ти, 20-ти…. Пока заражение не сойдет на полное зеро, мы не имеем морального права нарушать карантинный режим и снимать маски, тем более – в общественном транспорте, который сам по себе – еще в доковидные времена – всегда являлся территорией риска.

Еще в июле штрафы за отсутствие защитных медицинских масок в Азербайджане были увеличены вдвое решением Милли Меджлиса Азербайджана. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции ношение масок обязательно во внутригородском и междугороднем транспорте (автобусы, такси, метро, железнодорожный транспорт), а также на рынках, закрытых общественных местах, объектах общепита, торговли и услуг.

Согласно изменениям, физические лица штрафуются в размере 100 манатов, должностные – 200 манатов, юридические – 400 манатов. За повтор тех же противоправных действий физические лица штрафуются в размере 200 манатов, должностные – 400 манатов, юридические – 800 манатов. Суммы, конечно, не маленькие, но вот только опять не работает механизм: процесс ношения масок в общественном транспорте никто не контролирует, бдительность населения значительно притуплена смягчением карантинных норм и равнодушием водителей общественного транспорта. Кроме того, не привыкли у нас к общественному порицанию, видимо, считая его пережитком совкового прошлого. А зря.

Не так давно в мире снова заговорили о росте второй волны ковида, кроме того, опасность возрастает из-за приближающегося сезонного гриппа. А потому мы слишком рано расслабились и сорвали маски с лиц. И если в автобус войдет человек, больной латентной формой ковида, под ударом практически все пассажиры. Карантинное время показало, что не все, кто без маски и не кашляет – здоровы. В том-то и опасность коронавируса: он бьет неожиданно и страшно. А потому гражданам следует бороться с угрозой распространения заболевания до победного нуля, а властям – максимально усилить контроль и посредством штрафов, узаконенных государством, бороться с халатными пассажирами, которые боятся штрафов больше, чем коронавируса.

Яна Мадатова

Minval.az