Запрет русского языка в украинских школах не останется безнаказанным заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что за «удар по русским» обязательно настанет «час расплаты», сообщает Радио Sputnik.

С 1 сентября украинские власти обязали все русскоязычные школы в стране перевести учеников, начиная с пятого класса, на обучение на украинском языке. Примечательно, что остальные школы, где учителя преподают на языках, считающихся официальными в Евросоюзе, смогут продолжать образовательную деятельность в прежнем порядке еще в течение трех лет.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Жириновский подчеркнул, что запрет на русский язык нарушает международное законодательство. При этом международное сообщество, по его словам, отмалчивается только потому, что это «удар по русским», а значит «пусть бьют».

«Такая политика вызывает только озлобление, и час расплаты настанет», — заявил политик.

Жириновский добавил, что российским властям необходимо добиваться восстановления русских школ и на Украине, и в Прибалтике, и в любой другой точке мира.

Minval.az