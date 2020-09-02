На директора полной средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнура Рзаева заведено уголовное дело после публикации в социальных сетях информации о работе водителем автобуса, пишет Репорт.

На основании материалов, собранных финансовыми инспекторами 23 января 2019 года в результате инспекции в школе по представлению прокуратуры Саатлинского района, было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3, 308.1 и 313 УК.

По представлению прокуратуры, Министерство образования уволило Э.Рзаева с должности директора и приостановило преподавательскую деятельность. Уголовное дело в его отношении было рассмотрено в Саатлинском районном суде, применен штраф в размере 5 000 манатов. Спустя 8 месяцев Наримановский районный суд принял решение возобновить дело в отношении Э.Рзаева.

Недовольный решением гособвинитель подал апелляционный протест. Апелляционный протест передан в производство судьи Ширванского апелляционного суда Рафига Джафарова. Заседание суда пройдет 7 сентября.

Напомним, что находившийся в отпуске Э.Рзаев сфотографировался за рулем автобуса, принадлежащего ООО “BakuBus”, и поделился в социальной сети публикацией, создавшей впечатление, что он работает водителем автобуса. Информация разошлась среди пользователей социальных сетей. Затем Бакинское транспортное агентство распространило заявление о том, что Э.Рзаев никогда не работал в ООО “BakuBus”.

По информации Минобразования, директор средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев получил выговор согласно приказу министра образования за нарушение «правил этического поведения учителей».

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