Москва и Минск будут достойно и твердо отвечать на попытки «оторвать» Белоруссию от России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, те, кто не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от РФ, подорвать основы функционирования Союзного государства — будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из этого, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.

Minval.az