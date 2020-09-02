Раскрыты подробности расследования убийства в Турции преступного авторитета Надира Салифова, известного в криминальном мире, как вор в законе Гули. Об этом сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, убийца главного вора Азербайджана не внедрялся в окружение Гули. Его завербовали, когда он уже являлся доверенным лицом Салифова. Пока не ясно, было ли это сделано путем шантажа или подкупа, но известно, что 25-летнего Хагана Зейналова (Хан Ахмедлинский) после выполнения заказа должен был устранить сообщник — Амир Гамидли, который ждал его в машине.

Изначально, киллер рассказал турецким силовикам, что застрелил Гули из личной неприязни, позже пояснил, что для выполнения заказа его наняли. При этом обещанный гонорар Зейналову не выплатили. 24 августа сообщалось, что заказчики обещаликиллеру несколько миллионов долларов за четыре выстрела в голову Гули. Число выпущенных пуль не случайно, — четыре пули означали четыре года со дня смерти Ровшана Джаниева (Ленкоранский), в заказе которого многие подозревали главного вора Азербайджана.

19 августа 2020 года расстреляли самого Гули. Сообщалось, что в момент убийства Гули сидел в номере спиной к двери и играл в карты. В комнате, помимо авторитета, находились еще двое, в том числе его охранник. На вошедшего убийцу — Зейналова никто не обратил внимания, так как тот давно внедрился в окружение Гули и завоевал доверие авторитета. Вора в законе убили выстрелами в затылок и спину.

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