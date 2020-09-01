Директор полной средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев получил выговор после публикации в социальных сетях фотографии за рулем автобуса. Об этом заявили в Минобразования.

Согласно сообщению, директор средней школы села Ени Новрузлу Саатлинского района Эльнур Рзаев получил выговор согласно приказу нового министра образования за нарушение «правил этического поведения учителей».

«Репорт» пишет, что находившийся в отпуске Э.Рзаев сфотографировался за рулем автобуса, принадлежащего ООО “BakuBus”, и поделился в социальной сети публикацией. Информация разошлась среди пользователей социальных сетей. Затем Бакинское транспортное агентство распространило заявление о том, что Э.Рзаев никогда не работал в ООО «BakuBus».

Minval.az