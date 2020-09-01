Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает СК РФ.

По его данным, инцидент произошел в понедельник во время покоса в одной из деревень республики.

По данным следствия, утром девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос. Однако днем пошел дождь, и взрослые, расположившись в соседнем лесу, принялись выпивать алкоголь. Дядя дал племяннице свой мобильный телефон, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и повредила.

«Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, приказал девочке положить ладонь на находившийся рядом пень, после чего схватил топор и нанес им удар по кисти потерпевшей, причинив ампутацию двух пальцев. После этого злоумышленник скрылся в лесном массиве. Раненую девочку домой привел пьяный отец, откуда она госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По данным СК, врачи смогли пришить один палец ребенку.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия).

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