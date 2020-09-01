Группа лиц совершила нападение со стрельбой на пункт быстрого питания «Шаурма» в Набережных Челнах (Татарстан, Россия), в результате которой пострадал повар-армянин, сообщается на сайте kazanfirst.ru.

Согласно источнику, банда ворвалась в кафе, уложила на пол работников и начала стрельбу из травматического оружия. Затем напавшие разгромили оборудование ресторана.

Момент инцидента попал на видео. Один из мужчин, сидящий в автомобиле, рассказывает за кадром, что инцидент произошел после того, как повар, вместо курятины, подал кебаб из свинины.

В Союзе армян России отметили, что находятся на связи с соответствующими ведомствами как в Татарстане, так и в Москве.

«Возбуждено уголовное дело. Уверены, что все виновные в этом диком инциденте понесут уголовное наказание в соответствии с законами Российской Федерации», — сообщили Sputnik Армения в Союзе.

По данным российских источников, возбуждено дело по статье «Хулиганство». Задержано несколько человек. Отдел полиции «Комсомольский» УМВД России по Набережным Челнам объявил других участников инцидента в розыск. В частности, разыскиваются 26-летний Галин Георгий Константинович, 30-летний Терентьев Данил Вячеславович, 23-летний Мустафин Рамиль Рашитович и 26-летний Ушаков Максим Алексеевич.

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