С 1 сентября гражданам Азербайджана разрешен въезд на территорию Кыргызстана.
Данное решение было принято 21 августа Министерством иностраннных дел республики.
Так, МИД Кыргызстана составил список из 32 государств, где стабилизировалась эпидемиологическая ситуация.
Речь идет о России, Грузии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Туркменистане, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Малайзии, Южной Корее, Пакистане, Словении, Кувейте, Узбекистане и Японии.