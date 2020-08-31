Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения. Российский лидер отметил, что Кочарян много сделал для развития современной Армении. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России Вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами»,- отмечено в поздравлении.

Путин пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Minval.az