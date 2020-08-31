Актер Михаил Ефремов заплатил своему адвокату Эльману Пашаеву как минимум десять миллионов рублей (134 914 тыс долларов).

Об этом сообщила адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина, передает «КП».

Она раскрыла размер гонорара, уточнив, что Пашаев обещал Ефремову освободить его от уголовной ответственности за смертельное ДТП. Бутырина ранее работала с Пашаевым, а теперь представляет сторону потерпевших вместе с адвокатом Александром Добровинским.

Сестра актера Анастасия Ефремова сообщила, что Добровинский был нанят неким телеканалом. Она призналась, что никогда бы не обратилась за помощью к нему, потому что он создает лишь фарс, а работа Пашаева ее устраивает, хоть она и не очень разбирается в юристах.

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