Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился в субботу во время визита в Литву с находящейся там Светланой Тихановской, баллотировавшейся на пост президента Беларуси. Об этом он сообщил в Twitter.

В Вильнюсе глава финского МИД встречался со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом. Они, в частности, обсуждали «важность сотрудничества стран Северной Европы и Балтии».

«Я встретился также с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Белорусская оппозиция стремится наладить диалог с правительством страны», — написал Хаависто.

Minval.az