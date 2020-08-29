Видеозапись жестокого задержания пассажиров троллейбуса в Минске во время протестной акции «Гранд-марш женщин» опубликовал портал TUT.by.

На кадрах, снятых очевидцем из салона троллейбуса, сначала видно из окна бегущую к машине толпу женщин в красно-белых одеждах и слышны крики. Затем снимающий поворачивается и показывает, как трое ОМОНовцев скрутили и силой вытаскивают из салона кричащую и сопротивляющуюся девушку.

За нее пытается заступиться мужчина, который, возможно, ехал с ней, однако вскоре скручивают и его. Он до хрипоты и практически визга кричит: «Не надо, отпустите, я ничего не сделал!» Пассажиры автобуса, среди которых есть женщины и пожилые люди, пытаются отбить задержанных. Также в кадр попадает женщина, которая закрывает уши своему испуганному ребенку.

Minval.az