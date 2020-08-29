Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила казахстанскую вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. Соответствующий документ опубликован на сайте ВОЗ.

Вакцину разработал республиканский НИИ проблем биологической безопасности. Согласно данным ВОЗ, вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.

Всего в список попало 33 вакцины из 19 стран мира — Китая, Великобритании, Японии, Германии, США и др. В нем также есть российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Сейчас препарат проходит пострегистрационный этап исследований. В них будут участвовать десятки тысяч добровольцев, говорил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minval.az