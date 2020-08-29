Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Беларуси на фоне сложившейся ситуации в республике.

«Новые выборы являются необходимостью. Единственным путём в этом направлении может быть диалог с сегодняшним руководством Беларуси», — цитирует его ТАСС.

По мнению финского министра, к кризису в Беларуси привели выборы главы государства, которые «не были ни свободными, ни честными».

Ранее президент России Владимир Путин заявил о признании легитимности выборов президента Беларуси.

Депутаты Европарламента, напротив, отказались признавать результаты выборов.

Minval.az