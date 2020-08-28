Начался демонтаж железнодорожного моста вблизи Хырдаланского круга на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница с Россией.
Об этом сообщили в Госагентстве автомобильных дорог.
В связи с проводимыми работами движение автотранспортных средств на территории частично и поэтапно ограничивается. Параллельно с работами по демонтажу идет строительство опор нового моста.
Демонтаж старого и строительство на его месте нового железнодорожного моста планируется завершить за короткое время.
Опоры существующего железнодорожного моста мешают нормальному движению автотранспортных средств, поэтому его демонтируют, и на территории будет построен однопролетный железнодорожный мост протяженностью 68,5 и шириной 12,7 м.