Бывший спецназовец, «зеленый берет» армии США Питер Деббинс, арестованный по подозрению в работе на российскую разведку, признался в сотрудничестве с ГРУ. Он подписал соответствующий документ, сообщает The Washington Post со ссылкой на федерального прокурора.

45-летний Деббинс работал в оборонном производстве, в той его области, что связана с кибер-безопасностью. За контакты с иностранной разведкой ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного.

«У меня был мессианский взгляд на свою роль в России, я думал, что освобожу их от их деспотического правительства, так что был рад, когда со мной связались из России. К тому же я был обеспокоен тем, что они могут сделать с семьей моей жены», — объяснил свои действия американец.

Сообщается, что его жена родом из Челябинска. Во время одного из визитов в Россию с ним впервые вышли на связь российские разведчики.

Мужчину обвиняют в том, что в течение периода с 1996-го по 2011 год он передавал засекреченную информацию представителям российских спецслужб. В тот момент, когда он служил в отряде по борьбе с химической, биологической, радиационной и ядерной угрозой, он сообщал им о местах работы своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии. Кроме того, он делился с россиянами именами своих коллег, которые могли бы пойти на сотрудничество.

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