Масштабные тактические учения начались в Беларуси на Гродненском тактическом направлении. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

«Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск. В состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что в рамках учений проводятся контрольные занятия по огневой подготовке, батальонные учения с боевой стрельбой, контрольные занятия по специальной подготовке. Летчики выполняют задачи по охране Государственной границы в воздушном пространстве на самолетах штурмовой авиационной базы, подразделения радиоэлектронной борьбы ведут разведку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Беларуси Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

Minval.az